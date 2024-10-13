Москва, 13 октября, 2024, 12:26 — ИА Регнум. В возрасте 80 лет ушёл из жизни актёр Александр Крючков, работавший в театре и кино, сообщил портал kino-teatr.ru.

kino-teatr.ru Актёр Александр Крючков

По информации ресурса, он умер 7 октября. О причинах смерти не сообщается.

Александр Крючков родился 22 ноября 1943 года. Окончил ГИТИС. Служил актёром в Московском областном театре юного зрителя, в Камерном областном театре, а также в Королёвском драматическом театре в городе в Королёве Московской области.

В числе заметных театральных ролей критики отмечают образы князя Мышкина («Идиот» Фёдора Достоевского), Кулигина («Гроза» Николая Островского), Манилова («Мёртвые души» Николая Гоголя), Скапена («Плутни Скапена» Жана-Батиста Мольера), Креона («Медея» Жана Ануя). Среди ролей в кино дворецкий Кречетских в фильме «Вольная грамота», Аверьянов в сериале «След», эпизодическая роль в фильме «Завещание ночи», эпизодические роли в сериале «Улицы разбитых фонарей», эпизодическая роль в фильме «Золотой туман», роль проводника в фильме «Помни имя своё». В 1982 году Александру Крючкову было присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР».