Вашингтон, 13 октября, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Евросоюз столкнулся со значительными трудностями с обеспечением киевского режима вооружением. Об этом говорится в статье американской газеты The Washington Post (WP).

Сергей Корсун ИА Регнум

«Я думаю, есть понимание того, что Европа не способна производить оружие, которое нужно Украине», — цитирует издание слова европейского дипломата на условиях анонимности.

Как отметил глава брюссельского офиса Немецкого фонда Маршалла Ян Лессер, инвестиции в украинский сектор вооружений обеспечивают большую гибкость и дают больше возможностей киевскому режиму в сфере обороны, однако, подчеркнул Лессер, ничто из этого не заменит «широкомасштабных поставок оружия западного производства» Украине.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинские войска испытывают «острый дефицит» в некоторых видах военной техники. Сложная ситуация для ВСУ сложилась на передовой в Донбассе. Также Зеленский опроверг сообщения в прессе об обсуждении с союзниками темы прекращения огня. Он подтвердил намерение провести в ноябре второй саммит по урегулированию конфликта.

В последнее время российские бойцы уничтожили много техники украинской армии, заявил 9 октября капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, это сильно влияет на снабжение Киева боеприпасами. Эксперт подчеркнул, что российским войскам это помогает добиваться успехов на фронте.