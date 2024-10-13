Сибай, Башкирия, 13 октября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы города Сибай в Башкирии Сергей Озерцов выразил соболезнования жителям в связи с празднованием Дня республики.

Кадр из видео Исполняющий обязанности главы города Сибай Сергей Озерцов

«Добрый день, дорогие сибайцы, уважаемые коллеги, <…> примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан», — сказал Озерцов.

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