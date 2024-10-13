Москва, 13 октября, 2024, 11:43 — ИА Регнум. На улице Металлургов в Москве водитель такси сбил курьера на велосипеде — доставщик от полученных травм скончался на месте, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По предварительной информации, авария произошла около дома 56 утром 13 октября. Таксист находился за рулем иномарки Geely.

«Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего», — отметили в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 20 сентября на Мичуринском проспекте в остановившийся на светофоре автомобиль такси врезался Ford под управлением мужчины 1997 года рождения. В аварии погибли водитель такси и две его пассажирки. Ещё одному пассажиру такси, водителю иномарки и двум его пассажирам понадобилась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трёх лиц»).