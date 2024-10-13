Ашхабад, 13 октября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Страны Запада не должны ничего указывать партнёрам Москвы, когда речь идёт о нашем сотрудничестве, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.

Сергей Карпухин/РИА Новости Президент Киргизии Садыр Жапаров

«Есть европейские страны, которые входят в НАТО или Евросоюз, они же сотрудничают с Россией. А нам они не должны так говорить, указывать или просить, чтобы мы не сотрудничали с Россией или СНГ», — сказал он журналисту Павлу Зарубину.

Жапаров добавил, что страны — члены СНГ должны сотрудничать между собой, потому что ранее входили в состав одного государства.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Москве заявил, что авторитет СНГ как регионального объединения укрепляется. Путин подчеркнул, что страны — участницы СНГ успешно решают ключевые задачи по улучшению благосостояния и качества жизни своих граждан.

Открывая заседание, Путин заявил, что участники саммита уделят большое внимание экономике и теме расширения торгово-инвестиционного сотрудничества. У стран СНГ есть все возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, финансах, инфраструктуре, отметил глава российского государства.

В своём выступлении Путин также заявил, что ключевым направлением совместной работы стран СНГ является борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью. Глава государства добавил, что данной работе способствует налаженное оперативное взаимодействие по линии силовых ведомств стран — участниц содружества.

Российский лидер отметил, что Россия настроена на укрепление сотрудничества со странами СНГ и считает их стратегическими партнёрами. Президент подчеркнул, что в Концепции внешней политики РФ от 2023 года СНГ указано как ключевое региональное направление сотрудничества.