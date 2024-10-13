Мадрид, 13 октября, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Знаменитый мореплаватель Христофор Колумб был евреем-сефардом, считают учёные из Гранадского университета в Испании. Их вывод основан на анализе ДНК путешественника и его сына Эрнандо, передаёт испанский телеканал RTVE.

Себастьяно дель Пьомбо. Портрет мужчины, предположительно Христофора Колумба. 1519 (фрагмент)

В документальном фильме «Колумб, ДНК. Его истинное происхождение», представленном телеканалом 12 октября, рассказывается об исследовании останков Колумба, хранящихся в Севильском кафедральном соборе. На протяжении 22 лет их изучали специалисты под руководством судмедэксперта и профессора университета Хосе Антонио Лоренте.

«После изучения сотен костей и документов можно утверждать, что Христофор Колумб был евреем», — говорится в публикации телеканала о документальном фильме.

Генетические данные указывают на то, что Колумб родился в средиземноморской Испании среди сефардов. Это субэтническая группа евреев, сформировавшаяся на Пиренейском полуострове в результате миграции.

Признаки, совместимые с еврейским происхождением, обнаружились в мужской Y-хромосоме и в передающейся от матери митохондриальной ДНК сына мореплавателя Эрнандо, пояснил Лоренте.

По его словам, можно с уверенностью утверждать, что Колумб родился в Западной Европе.

Согласно самой распространённой версии, Колумб родился в итальянской Генуе. Некоторые связывают его происхождение с Польшей или Испанией, также есть предположения, что он был шотландцем, каталонцем или евреем.

Как сообщало ИА Регнум, ранее учёные подтвердили, что останки в Севильском соборе принадлежат именно Колумбу, умершему в 1506 году. Сомнения в их принадлежности были связаны с тем, что тело мореплавателя не раз перевозили с места на место. Для идентификации учёные использовали останки сына мореплавателя Эрнандо и брата Диего, похороненных в этом же соборе.