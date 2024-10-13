Москва, 13 октября, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Православный мессенджер «Зосима» станет доступен для скачивания уже весной 2025 года, а в ноябре 2024-го появится его пробная версия, сообщил президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов агентству «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Речь идёт о православном мессенджере, где можно будет создать страничку храма, собирать пожертвования, обмениваться сообщениями. Однако пользоваться приложением смогут все желающие, оно будет доступно для скачивания на основных мобильных платформах», — рассказал Агапов.

Он уточнил, что разработка соцсети ведётся в рамках проекта «Спаси и сохрани», деятельность которого направлена на возрождение русской церковной архитектуры. Название же, по его словам, мессенджер получил в честь Зосима Соловецкого, святого Русской Церкви, жившего в XV веке.

«Первая версия мессенджера появится в ноябре, она будет доступна по ссылке на сайте проекта «Спаси и сохрани». Мы ограничим количество скачиваний по техническим причинам, но скачать его сможет любой человек. Мессенджер — сложный продукт, поэтому сперва он будет опробован, и весной 2025 года мы планируем сделать его доступным для скачивания в Google Play и на других платформах», — добавил Агапов.

Президент фонда подчеркнул, что после анонса проекта в СМИ в фонде получили большой отклик и поняли, что продукт крайне востребован и интересен аудитории. Уточняется, что мессенджер станет своеобразным аналогом WhatsАpp (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ), приложение будет поддерживать чаты, фото, видео и онлайн-трансляции.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре в ходе своего выступления на Х Санкт-Петербургском международном культурном форуме патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в эпоху бурного развития технологий человечество, если хочет выжить и быть счастливым, должно оставаться религиозным. Человек должен расти нравственно и духовно, иначе он проиграет и битву с искусственным интеллектом, и многие другие битвы, подчеркнул глава РПЦ.

Ранее патриарх также отмечал, что Россия стала привлекательной цивилизационной альтернативой для людей, осознавших глубину духовного и нравственного кризиса других стран. Именно это, а не только экономические и иные богатства, вызывает зависть к России, заявлял глава РПЦ.