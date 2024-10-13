Пекин, 13 октября, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Цян посетит Пакистан с официальным визитом. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Китая.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Премьер Госсовета КНР Ли Цян

Уточняется, что визит начнётся 14 октября.

«По приглашению премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа премьер Госсовета КНР Ли Цян с 14 по 17 октября примет участие в 23-м заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдёт в Исламабаде», ― сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин.

Других подробностей визита не приводится.

Как сообщило ИА Регнум, очередное заседание Совета глав правительств государств ― членов ШОС состоится 15–16 октября в Исламабаде. Прибытие иностранных делегаций в Пакистан ожидается 14 октября.

4 июля в Астане завершился 24-й ежегодный саммит глав государств ШОС. В рамках заседания совет глав государств ― членов организации принял решение о полноправном членстве Белоруссии, подавшей заявку в июле 2022 года. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении Анкары стать полноправным членом ШОС. По его словам, этот вопрос обсуждался на прошедшем саммите в столице Казахстана.

В настоящее время в организации состоят десять государств, это Россия, Китай, Казахстан, Индия, Пакистан, Иран, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия. Также с ШОС взаимодействуют два государства в статусе наблюдателя и 14 партнёров по диалогу.