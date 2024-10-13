Катманду, 13 октября, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Эвакуировать тела пяти российских альпинистов, погибших на склоне горы Дхаулагири в Непале, не позволяют сложные погодные условия. Об этом 13 октября сообщили в посольстве РФ в Катманду.

Frank Bienewald/imageBROKER.com/Global Look Press

«Сегодня вылет вертолёта для эвакуации тел наших альпинистов с Дхаулагири невозможен из-за очень сильного ветра», ― заявили в беседе с ТАСС в диппредставительстве.

Предположительно, эвакуация может состояться через три дня. Предварительная ближайшая дата, когда будет благоприятная погода для такого вылета, ― 16 октября, добавили в посольстве.

Как сообщало ИА Регнум, связь с группой российских альпинистов, в которую входили Александр Душейко, Олег Круглов, Михаил Носенко, Владимир Чистиков, Дмитрий Шпилевой, была потеряна 6 октября около 6 утра. 8 октября их обнаружили погибшими при облёте вертолёта на высоте 7,1 тыс. м. Предположительно, они падали с высоты 7,6 тыс. м.

Тела не эвакуировали с места происшествия 9 октября из-за нерешённых организационных вопросов. Затем эвакуации помешала плохая погода.

12 октября эвакуация также не состоялась из-за неблагоприятных погодных условий, которые не дают возможности приземлиться вертолёту. Отмечается, что страховочных средств хватит только на то, чтобы спустить альпинистов с высоты 6,8 тыс. м. в базовый лагерь на высоте 4,65 тыс. м. Для отправки тел в Катманду, а затем в Москву требуется ещё 100 тыс. долларов. В компании «АльфаСтрахование», в которой были застрахованы альпинисты, пообещали организовать отправку тел на родину.

Федерация альпинизма Ленинградской области опубликовала снимок с погибшими альпинистами. Предположительно, они были связаны между собой страховочной верёвкой и летели по склону вместе. Коллеги отмечают, что погибшие альпинисты были опытными спортсменами, каждый из них совершил более 200 восхождений.

Россиянин Валерий Шамало, который остался в живых из всех, кто совершал восхождение на гору Дхаулагири в Непале, полагает, что причиной трагедии стал обвал на склоне.