Москва, 13 октября, 2024, 05:57 — ИА Регнум. Второй западный окружной военный суд отменил оправдательный приговор четверым членам общественной организации «ЕНОТ» («Единые народные общинные товарищества»), которые обвинялись в бандитизме, разбое, и отправил дело на новое рассмотрение. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры на приговор участникам организации «ЕНОТ» Александру Мрищуку, Олегу Очеретному, Ивану Коваленко, Алексею Коновалову и Михаилу Максимову. Он постановил приговор первой инстанции отменить, направить дело обратно в Московский окружной военный суд на новое рассмотрение с участием другого судьи.

По версии прокуратуры, преступное сообщество создали два офицера ФСБ — Александр Мрищук и Антон Барякшев. Они вместе с подельниками в декабре 2016 года устроили нападение на владельца склада в Москве, замаскировав свои действия под оперативно-разыскные мероприятия за уклонение от уплаты таможенных платежей. Изъяли ценности, часть которых обвиняемые оставили себе. Потерпевшими по делу проходят предприниматели Владимир и Александр Аристарховы, Антон Марченко, ранее являвшиеся фигурантами уголовного дела, оперативное сопровождение которого осуществлял Мрищук.

Решением Люберецкого городского суда деятельность потерпевших, уклонявшихся от уплаты таможенных платежей, признана преступной, а действия Мрищука и других сотрудников ФСБ — законными.

Предприниматели обратились с заявлениями о возбуждении уголовного дела в отношении Мрищука. На скамье подсудимых также оказались члены организации «ЕНОТ» Коваленко, Коновалов, Максимов и Очеретный. В июле 2022 года суд приговорил Барякшева к шести годам колонии за грабежи и кражу. Он признал вину и дал показания на других фигурантов дела.

Как сообщало ИА Регнум, Московский гарнизонный военный суд 4 июня оправдал четверых членов группы «ЕНОТ», обвиняемых в разбоях, и отклонил все гражданские иски против них. Уголовное дело против участников преступной группы возбудили в 2019 году. Следствие просило приговорить обвиняемых по делу к реальным срокам лишения свободы от 12 до 17 лет.

Суд в июне 2024 года приговорил к 14 годам экс-советника главы центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова за создание преступной группы «ЕНОТ», угрозу убийства и вымогательство.

7 июня Кунцевский суд Москвы начал повторное рассмотрение уголовного дела, возбуждённого против Молокоедова. По версии следствия, он с подельниками напал на дом жителя Туапсе Петра Супонева и через своих людей угрожал директору АО «Мираксбиофарма» Вадиму Друху. Лидер группы «ЕНОТ» находится под арестом более пяти лет. Его осудили на 14,5 года, но полтора года назад суд отменил приговор.