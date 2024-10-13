Штат Теннесси, США, 13 октября, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Вечером 12 октября около госуниверситета в Нэшвилле (штат Теннесси, США) произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, девять получили различные ранения. О происшествии сообщил телеканал ABC News.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Инцидент произошёл после вечеринки, во время возвращения домой началась стрельба, пояснили прибывшие на место полицейские Нэшвилла.

Десять человек доставили в больницы. Представитель пресс-службы полиции Нэшвилла Брук Риз уточнила, что один из пострадавших — ребёнок.

В полиции считают, что некоторые из раненых были инициаторами стрельбы.

Как сообщало ИА Регнум, в Ингушетии поздним вечером 11 октября неизвестные открыли стрельбу по машине, в которой ехал замруководителя Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Адам Хамхоев. Он не пострадал, но погибли трое мужчин (все по фамилии Аушев). Один из погибших, сотрудник патрульной службы, в момент происшествия находился не при исполнении.

Позднее автомобиль, из которого открыли стрельбу по полицейским на въезде в Магас, нашли сожжённым в Северной Осетии.

В Магасе возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь полицейских в Ингушетии.