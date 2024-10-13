Москва, 13 октября, 2024, 03:56 — ИА Регнум. В Верховный суд поступила апелляция от бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, приговорённому к пожизненному заключению. Об этом сообщили в суде.

Council.gov.ru Рауф Арашуков

«В суд поступила жалоба Арашукова Рауля, Арашукова Рауфа и других осужденных по делу. Рассмотрение жалобы назначено на 23 октября», — передаёт ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Отмечается, что судебное заседание пройдёт в открытом режиме.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков — советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» были приговорены к пожизненным срокам за заказные убийства двух политических деятелей Фраля Шебзухова и Аслана Жукова. Уголовное дело против отца и сына Арашуковых возбудили в 2019 году. Они организовали преступную группу, похищавшую газ на сумму более 4,4 млрд рублей у ПАО «Газпром» на юге России и Северном Кавказе.

Присяжные согласились с выводами следствия, согласно которым убийства были совершены с целью скрыть хищения. Адвокаты обжаловали это решение суда в январе 2023 года. Судья оставил в силе пожизненные приговоры.

В марте 2024 года суд в Москве дал 16 и 16,5 года братьям Рауфа Арашукова Беслану и Руслану по делу об организации преступного сообщества на юге России. Другим 12 фигурантам судья назначил сроки от пяти лет колонии общего режима до 19 лет колонии строгого режима.