Грозный, 13 октября, 2024, 03:25 — ИА Регнум. В селе «Ахмат-Юрт» Чеченской Республики провели построение спецподразделения «Ахмат» с участием начальника службы безопасности главы региона Адама Кадырова, который курирует специализированный учебно-тренировочный центр отряда. Об этом 12 октября сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовав в Telegram-канале соответствующее видео.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

«По моему поручению Адам вручил высшую награду Чеченской Республики — орден Кадырова… командиру подразделения Тимуру Эдилову. Он также передал личному составу служебные автомобили, закупленные на средства регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, и поощрил ряд отличившихся сотрудников учебно-тренировочного центра», — глава Чечни.

Адам Кадыров поблагодарил бойцов за безупречное выполнение поставленных перед ними задач и пожелал успехов на благо России и республики.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа Рамзан Кадыров призвал Минобороны России предоставить властям республики полномочия создавать полки и батальоны, чтобы отправлять их в зону спецоперации. Российский университет спецназа в Чечне не успевает готовить добровольцев для СВО из-за слишком большого количества желающих, сказал глава республики. Он добавил, что в университете спецназа прошли обучение уже 45 тыс. человек, расходы составили около 32–33 млрд рублей, причём привлекались внебюджетные средства.

Несколько десятков тысяч обученных бойцов, готовых к участию в спецоперации, вошли в резерв, который сформировали в Чечне, заявил 20 августа Рамзан Кадыров на встрече с президентом Владимиром Путиным в ходе визита российского лидера в республику. По приказу главы государства все эти люди могут выехать в зону СВО, добавил глава Чечни.