Берлин, 13 октября, 2024, 02:25 — ИА Регнум. В министерстве обороны Германии не верят в способность украинской армии в краткосрочной перспективе провести контрнаступление. Об этом 12 октября сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

Сергей Корсун ИА Регнум Поставки оружия НАТО. ВСУ. Танк. Военная помощь

По данным журналистов, у бундесвера больше нет в планах передавать Киеву тяжёлую военную технику, в том числе танки Leopard 2, боевые машины пехоты и танковые гаубицы. В министерстве отметили, что поставки ВСУ крупной техники «завершены».

Кроме того, в издании не поверили заявлению канцлера ФРГ Олафа Шольца на пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским о «новых миллиардах помощи» Украине, назвав его слова уткой.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября Шольц заявил, что Германия передала Украине обещанный пакет военной помощи стоимостью 600 млн евро. По его словам, в пакет среди прочего вошли ЗРК Iris-T SLM, БМП, танки, самоходные гаубицы, боеприпасы и дроны. К концу 2024 года ФРГ планирует предоставить помощь Украине ещё на 1,4 млрд евро при поддержке Бельгии, Дании и Норвегии, заверил он.

В августе Шольц утверждал, что Берлин является самым сильным сторонником Киева в Европе и планирует сохранить уровень такой поддержки.

Британский аналитик Александр Меркурис считает, что Зеленскому нужно бить тревогу из-за ослабевающей поддержки в Европе. Также его должны беспокоить предстоящие выборы в США, сказал эксперт.