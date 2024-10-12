Санкт-Петербург, 13 октября, 2024, 01:52 — ИА Регнум. Потерявший сознание во время выступления в постановке «Три сестры» на сцене театра Ленсовета в Санкт-Петербурге актёр Григорий Чабан вышел на связь с поклонниками. Он заверил, что чувствует себя хорошо.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Всё нормально, мне сделали КТ, сосуды и анализы крови в порядке. Скорее всего, это просто психосоматика. Связано с излишней моей ответственностью по поводу происходящего. Мы спектакль не играли с марта. Видимо, я просто перенервничал», — привели обращение Чабана «Известия».

Он добавил, что не ожидал такого сильного резонанса после произошедшего и поблагодарил всех переживающих за него.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября 38-летнему Григорию Чабану внезапно стало плохо во время спектакля. Он играл роль барона Николая Тузенбаха. Артиста увезли в больницу. Постановку перенесли на 2 декабря.

Актёр, народный артист России Леонид Ремнёв умер 24 августа. Во время спектакля «Васса» в Театре юного зрителя в Нижнем Новгороде ему стало плохо. Прибывшие медики не успели спасти артиста.