Берлин, 13 октября, 2024, 01:06 — ИА Регнум. Украина и её западные союзники проиграли прокси-войну против России. Об этом заявил немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Сергей Корсун ИА Регнум Украина, СВО, крышка

«Прокси-война США против России закончилась. Украина и НАТО проиграли», — написал он в соцсети X.

По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский сейчас находится «на пути на выход».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Дотком утверждал, что мировые СМИ не признают победу России в конфликте на Украине до ноябрьских выборов президента США. Он предсказал, что НАТО в дальнейшем будет занято продажей американского оружия напуганным странам Евросоюза, отношения между ЕС и США испортятся.

Украине не победить Россию, а потакание Зеленскому западными политиками — пустая трата времени, считает бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон. Эксперт сравнил Украину с безголовой курицей, которая бегает кругом и не понимает, что мертва.