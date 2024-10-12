Москва, 13 октября, 2024, 00:41 — ИА Регнум. Тружеников и ветеранов агропромышленного комплекса России с профессиональным праздником — с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поздравил глава государства Владимир Путин. Видеообращение российского лидера 13 октября опубликовала пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин отметил динамичное развитие отрасли, что стало одним из факторов укрепления суверенитета России. Сельхозпроизводители надёжно обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия, подчеркнул президент.

«За прошедшие 10 лет производство аграрной продукции у нас увеличилось более чем на 30%. В пищевой индустрии рост более 40%. Сбор урожая зерновых в последние годы уверенно превышает 100 млн тонн. Это хорошая планка и показатель стабильности и устойчивости агропромышленного комплекса», — добавил он.

Также российский лидер оценил огромный вклад занятых в АПК людей. С особыми словами признательности Путин обратился к аграриям Донбасса, Запорожской, Херсонской, Курской, Белгородской и Брянской областей. Здесь сельхозпроизводители, несмотря на все испытания, продолжают на совесть выполнять свою работу, их преданность делу и мужество заслуживают самого глубокого уважения, подчеркнул президент, пообещав продолжить оказывать необходимую помощь отрасли.

Перед российским агропромышленным комплексом стоят задачи по увеличению объёмов производства не менее чем на 25% к 2030 году, рост экспорта не менее чем в полтора раза. Это стратегическая цель должна быть достигнута за счёт укрепления технологических возможностей отрасли, добавил Путин.

Безусловным приоритетом, по словам главы государства, является развитие сельских территорий, повышение качества жизни людей за счёт ремонта и строительства школ, детских садов, поликлиник, создания современного жилья, дорог и инженерной инфраструктуры.

Президент России ещё раз поздравил всех причастных с праздником, пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Как сообщало ИА Регнум, Россия в ответ на недружественные действия ряда стран ввела ограничения на ввоз продукции сельского хозяйства. Это способствовало развитию сельского хозяйства. Отчасти то же самое происходит и в сфере промышленности, отмечал Путин.

Россия в 2024 году сможет экспортировать до 60 млн тонн зерна при ожидаемом урожае в размере 132 млн тонн, сообщила 11 сентября глава Минсельхоза Оксана Лут. Путин уточнил, что прогнозный сбор урожая ожидается на уровне 132 млн тонн против 148 млн, собранных год назад, внутреннее потребление составит до 90 млн тонн.