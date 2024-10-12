Москва, 13 октября, 2024, 00:25 — ИА Регнум. В компании «ВкусВилл» опровергли информацию о массовом отравлении зефиром. По их мнению, она не соответствует действительности, при этом магазин принял решение временно снять с продажи зефир «Классический». Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.

A.Savin, WikiCommons Магазин «ВкусВилл»

В сообщении отмечается, что компания отслеживает все обращения и жалобы покупателей, а информация о массовом отравлении покупателей зефиром не соответствует действительности.

Во «ВкусВилле» обратили внимание на то, что в продукте, который вызвал симптомы отравления, содержится заменитель сахара — мальтит, который при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие. Информация об этом указана и на упаковке сладкого десерта.

«Мы понимаем, что новости в медиа взволновали наших покупателей, поэтому приняли решение до получения результатов повторных исследований приостановить продажи зефира на мальтите», — говорится в пресс-релизе.

Образцы зефира отправили на новые исследования для подтверждения его полной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, сотни россиян пожаловались на отравление зефиром «Классический», купленным в магазине «Вкусвилл». Покупатели заявили, что у них заболел живот, была диарея и тошнота.

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