Москва, 13 октября, 2024, 00:10 — ИА Регнум. «Испанским стыдом» назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова ошибочное видео европейских коллег. Об этом дипломат 12 октября написала в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Наконец все узнали, что означает выражение «испанский стыд», — прокомментировала дипломат опубликованный в соцсетях видеоролик МИД Испании по случаю Дня нации, который начинался с кадров с прогуливающимися москвичами около входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького.

Испанский стыд— чувство дискомфорта, возникающее, когда кто-то другой попадает в неловкую ситуацию. О происхождении термина «испанский стыд» точно не известно. На этот счёт есть несколько версий. Одна из них связана с переводом на английский язык фразы «verguenza ajena», что дословно означает испанский стыд. Считается, что чувство стыда за другого человека возникло именно в Испании. У другой версии — религиозный подтекст.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября в Испании отмечают национальный праздник. По этому поводу министерство иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании опубликовало ролик, где прогуливались люди мимо ворот московского парка Горького на фоне небоскрёбов «Москва-Сити». На ошибку обратили внимание пользователи соцсетей.