Североморск, Мурманская область, 12 октября, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Глава закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) города Североморска Мурманской области Олег Прасов уволился с должности. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба регионального министерства информационной политики.

mininform. gov-murman.ru Олег Прасов

«Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с главой ЗАТО г. Североморска. По итогам встречи Олег Прасов подал в отставку», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, глава региона поручил заместителю Владимиру Евменькову ввести в Североморске режим повышенной готовности, а также обеспечить решение проблем, возникших в сфере управления жильём.

Прасов с 2013 по 2017 год трудился в аппарате правительства Мурманской области. С 2017 года работал в администрации ЗАТО города Североморска управляющим делами. В декабре 2020 года он вступил в должность главы Североморска.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году в Мурманской области уволили первого замглавы МО ЗАТО города Североморска за несоблюдение требований антикоррупционного законодательства. По информации региональной прокуратуры, чиновник, находясь в конфликте интересов с руководителем коммерческой организации, вопреки интересам муниципальной службы обеспечил для данного юрлица наиболее выгодные условия хозяйственной деятельности, в результате чего задолженность организации по арендным платежам за использование муниципального имущества превысила 1,5 млн рублей. Руководству муниципального образования внесли представление.