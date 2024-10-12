Махачкала, 12 октября, 2024, 22:34 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов в ходе выступления в Махачкале на открытии реконструированного парка имени поэта Сулеймана Стальского пообещал поддержать в трудное время сенатора Сулеймана Керимова, а также поблагодарил его за добрые дела.

«РИА Новости» / Сергей Савостьянов

Такое обещание связано с заявлением главы Чечни Рамзана Кадырова о кровной мести бизнесмену-миллиардеру Керимову и двум депутатам Госдумы — Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову — якобы за причастность к подготовке покушения на него.

В своей речи Мелихов отметил, что Керимов делает много добрых дел: помогает семьям участников СВО, поддерживает паломников, участвует в восстановлении иудейского и православного храмов в Дербенте, на которые напали террористы, строит медицинские центры и выделяет личную помощь на развитие Дагестана.

«Люди, испытавшие на себе его внимание, тепло и добро, будут рядом с человеком, который это добро им подарил. И Сулейман Керимов должен об этом знать. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно», — сказал дагестанский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ризван Курбанов опроверг распространяемые слухи о своём участии в подготовке покушения на Рамзана Кадырова. Он заявил, что всегда относился к семье Кадыровых с глубоким уважением.

Также Курбанов официально заявил, что никогда не имел никакого отношения к компании Wildberries.

Ранее на совещании с командирами и начальниками силового блока Чечни Кадыров, комментируя инцидент у офиса Wildberries в Москве, заявил, что Барахоев, Курбанов и Керимов планировали заказать его убийство из-за обычной «бизнес-ситуации». Глава республики также объявил им «кровную месть», если они не докажут свою непричастность к этому.

18 сентября в Москве прозвучали выстрелы в районе главного офиса Wildberries. Основательница компании Татьяна Бакальчук (позже сменила фамилию на девичью — Ким) заявила, что группа вооружённых людей пыталась осуществить рейдерский захват офисов. Сооснователь маркетплейса и супруг Татьяны Владислав Бакальчук заявил о провокации. По его словам, он в сопровождении полицейских пришёл в офис для переговоров о финансировании новых складов Wildberries, но на него напала служба охраны и неизвестные люди.

Конфликт между совладельцами Wildberries возник на фоне решения Татьяны Бакальчук объединить маркетплейс и компанию Russ в совместное ООО «РВБ». В нём 65% принадлежит Wildberries, а 35% — компании «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор». Владислав Бакальчук назвал объединение рэкетом и обратился за помощью к Рамзану Кадырову.