Москва, 12 октября, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Блогера Литвина (Михаила Литвинова) задержали после того, как он устроил драку и ударил болельщика во время футбольного матча седьмого тура Кубка медийной футбольной лиги между командами LitEnergy и «СКА-Ростов», сообщил Telegram-канал «112».

Telegram/litvintm

Литвин является основателем LitEnergy. По информации канала, во время матча он напал на фаната «СКА» из-за оскорблений со стороны болельщиков ростовской команды.

«Блогер подбежал к толпе и ударил одного из фанатов. К конфликту присоединился рэпер Баста (владелец СКА) и защитил болельщиков своего футбольного клуба», — сказано в публикации.

В результате инцидента Литвин и ещё два человека были доставлены в отделение полиции. «Известия» со ссылкой на осведомлённый источник сообщили, что в отношении Литвина, а также фаната «СКА-Ростов» были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Блогеру грозит до 15 суток ареста.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ходе матча, организованного в провинции Мисьонес на северо-востоке Аргентины, произошла потасовка, в ходе которой игроки окружили судью. 62-летний арбитр выхватил нож и ударил в грудь 21-летнего футболиста.

В июне 2023 года болельщик сорвал футбольный матч во французском Бордо, напав на одного из футболистов после забитого мяча. Игрок команды «Родез» Лукас Буадес открыл счёт на 22-й минуте встречи и побежал праздновать к трибуне, на которой сидели болельщики соперников. После нападения на футболиста арбитр остановил матч.