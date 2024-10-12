Брюссель, 12 октября, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Боррель: запрет работы БАПОР в Израиле будет иметь катастрофические последствияЗапрет работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) приведёт к катастрофическим последствиям. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА Регнум

«ЕС выражает серьёзную обеспокоенность проектом закона по БАПОР, который обсуждается в настоящее время в израильском парламенте. ЕС поддерживает призыв Генерального секретаря ООН по этому вопросу, разделяет обеспокоенность, что этот законопроект, в случае его утверждения, будет иметь катастрофические последствия», — приводятся слова Борреля на сайте европейской службы внешнеполитической деятельности.

Так, поясняет глава евродипломатии, запрет не позволит агентствам ООН продолжать оказывать услуги, обеспечивать защиту палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме, а также в секторе Газа.

Боррель отметил, что ЕС настойчиво призывает Израиль обеспечить условия по дальнейшему выполнению своей работы БАПОР в соответствии с мандатом Генассамблеи ООН.

Как передавало ИА Регнум, 6 октября израильская авиация нанесла удар по зданию центра БАПОР на севере сектора Газа. Цель находилась в районе Джабалии. Израильские военные утверждали, что в этом месте располагался командно-контрольный пункт радикального палестинского движения ХАМАС. Представители ЦАХАЛ также заявили, что члены указанной организации якобы использовали объект для планирования и осуществления своих атак против израильских войск.

Ещё в феврале Израиль заявил, что якобы обнаружил туннель военной разведки ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР в секторе Газа. Утверждалось, что внутри находилась электрическая инфраструктура, соединенная со зданием.

Израильская сторона также утверждала, что нашла внутри большое количество оружия и боеприпасов, а документы, будто бы обнаруженные в офисах БАПОР, подтвердили, что помещения использовались представителями ХАМАС. Подразделение ООН отрицало эту информацию.

В начале марта БАПОР обвинило Израиль в давлении на сотрудников организации, чтобы те солгали. В БАПОР уточнили, что израильская сторона требовала, чтобы работники сделали признание в участии в нападении ХАМАС на поселения еврейского государства в октябре 2022 года.

В конце марта британская газета The Guardian со ссылкой на источники написала, что власти Израиля призвали Организацию Объединённых Наций расформировать БАПОР, а также предложили передать его полномочия другому подразделению.