Вашингтон, 12 октября, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Американская авиастроительная компания Boeing в ближайшее время сократит штат сотрудников на 10%, уволив около 17 тыс. человек, сообщил исполнительный директор и президент компании Келли Ортберг.

Global Look Press/Boris Roessler/dpa

Причиной являются финансовые трудности компании, сказано в заявлении Ортберга, опубликованном на сайте Boeing.

«В течение ближайших месяцев мы планируем сократить численность всей нашей рабочей силы примерно на 10%. Эти сокращения коснутся руководителей, менеджеров и сотрудников», — отметил менеджер.

Финансовые трудности компании вызваны забастовками, которые приводят к задержкам в производстве, в частности, самолётов 777X и 767 Freighter, указал Ортберг.

Сокращение штата повысит конкурентоспособность Boeing, кроме того, компании необходимо сосредоточиться на ключевых проектах и не распылять силы, добавил менеджер.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре американские СМИ сообщали, что Boeing отправит десятки тысяч сотрудников в вынужденный неоплачиваемый отпуск в связи с продолжающейся масштабной забастовкой. Компания стремится принять меры и покрыть потери, которые могут исчисляться миллиардами долларов, отмечалось в сообщениях.

13 сентября телеканал CNN сообщил, что 33 тыс. работников Boeing вышли на забастовку после отклонения предложения компании об увеличении зарплаты на 25%. Отмечалось, что 96% представителей профсоюза проголосовали за начало забастовки.