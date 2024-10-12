Лондон, 12 октября, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Король Великобритании Карл III заявил, что не будет сопротивляться, если австралийцы решат проголосовать против монархии и отказаться от его покровительства, сообщила британская газета The Daily Mail.

EPA/Paul Ellis/TASS Карл III

Перед запланированным визитом короля в Австралию к нему обратились с письмом представители австралийского движения Australian Republic Movement («Австралийское республиканское движение». — Прим. ИА Регнум), в ответ на которое его личный секретарь заверил, что король не будет возражать против решения австралийцев о независимости от Великобритании.

«Его величество, как конституционный монарх, действует в согласии с министрами, а значит, станет Австралия республикой или нет — решать австралийцам», — говорится в ответном письме.

Ранее ИА Регнум передавало, что врачи разрешили Карлу III временно приостановить лечение от рака. Это позволит ему совершить 11-дневный визит в Австралию и Самоа, который начнётся 18 октября. Король Великобритании планирует посетить Сидней и Канберру. В Самоа он примет участие во встрече глав правительств Содружества наций.

В феврале стало известно, что у Карла III обнаружили рак. Пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что монарх временно отложит свои публичные обязанности и начнёт проходить курс лечения. При этом он продолжит заниматься документами, отмечали в пресс-службе.