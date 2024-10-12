Бейрут, 12 октября, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Иран готов обеспечить Ливану воздушный коридор для доставки гумпомощи в столицу страны Бейрут. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

WAEL HAMZEH/EPA/TASS

Галибаф посетил Бейрут перед поездкой в Швейцарию, где на Межпарламентской Ассамблее (МПА) будет среди прочего обсуждаться тема конфликта Израиля и Ливана.

«Исламская Республика готова, чтобы правительство организовало воздушный коридор в Бейрут, чтобы мы смогли хорошо и четко организовать здесь помощь», — сказал спикер иранского парламента на брифинге после переговоров.

Как передавало ИА Регнум, новый виток эскалации конфликта между Израилем и «Хезболлой» начался после того, как 17 и 18 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры и рации. Власти Ливана обвинили в происходящем Израиль. 20 сентября израильские военные нанесли точечный удар по столице Ливана Бейруту. По имеющимся данным, по меньшей мере пять мирных жителей погибли после удара по южному пригороду столицы, все они — дети.

9 октября армия Израиля зафиксировала залп из 90 ракет с территории Ливана по северным районам Израиля. Некоторые из них, по заявлению Тель-Авива, удалось перехватить.

Вечером следующего дня Израиль нанёс авиаудар по центральному району ливанской столицы. По словам очевидцев, два удара пришлись по зданиям в Рас ан-Набаа. После этого в центре Бейрута поднялся густой столб дыма.

7 октября израильские военные атаковали южный пригород Бейрута. В Тель-Авиве заявили, что, по сведениям ЦАХАЛ, там находятся командные центры, объекты, связанные с разведданными «Хезболлы», и другая инфраструктура шиитского движения.

ЦАХАЛ также заявила, что ВВС Израиля за час ударили по 120 объектам «Хезболлы» на юге Ливана. Уточнялось, что в операции принимали участие 100 израильских самолётов.