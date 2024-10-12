Москва, 12 октября, 2024, 18:58 — ИА Регнум. В 2024 году столичные предприятия лёгкой промышленности нарастили объёмы производства одежды и обуви, сообщили на сайте мэрии Москвы.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«С января по август этого года столичные предприятия лёгкой промышленности нарастили производство одежды и обуви. Активная поддержка города позволяет им создавать новые товарные линейки, увеличивать объёмы выпуска продукции и расширять географию поставок. Сегодня столичные фабрики выпускают широкий ассортимент различных товаров», — приводятся на сайте слова заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он уточнил, что в этой отрасли сейчас задействовано более 340 предприятий, которым Москва оказывает всестороннюю поддержку, она включает присвоение специальных статусов, в том числе резидента особой экономической зоны.

«В 1,5 раза вырос выпуск мужских пиджаков, производство брюк увеличилось на 16%, а текстильной обуви — более чем в три раза», — подчеркнул заммэра.

По его словам, Москва предлагает производителям свыше 20 системных инструментов поддержки, а также ряд антикризисных, что способствует модернизации, улучшению качества и увеличению объёмов производства.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре Ликсутов сообщил, что в 2024 году объём экспортных поставок московских компаний в страны Африки и Юго-Восточной Азии увеличился. Начиная с 2022 года столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали экспортные потоки и нашли новых партнёров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ, напомнила пресс-служба мэрии.

В июле мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о системных мерах по поддержке промышленности. Промышленники Москвы благодаря поддержке города получили более 150 млрд рублей, добавил он.

Президент России Владимир Путин 26 августа заявил, что промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг в России «чувствуют себя в целом уверенно», трудовые коллективы работают стабильно и строят большие планы.