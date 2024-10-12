Москва, 12 октября, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Средняя стоимость строительства частного дома в России по итогам сентября увеличилась до 5,8 млн рублей, следует из статистики «ДОМ.РФ».

Frank May/DPA/TASS

В январе этот показатель составлял 5 млн рублей, в августе — 5,38 млн рублей. Притом что на рынке цена частного дома, возведённого по проекту, достигла 7,5 млн рублей.

В статистике указано, что примерно 35% проектов предлагают возвести стены из газобетонных блоков, 22,1% — из деревянных каркасов. Самыми популярными фундаментами стали плитные (27,2%) и свайно-ростверковый (23,9%).

Также по сравнению с летом снизилась выдача ипотеки на ИЖС. Новые сделки занимают не более 3% от жилищных кредитов в России, в июне этот показатель составил 15%.

Как передавало ИА Регнум, руководство Москвы выставило на продажу 70 участков в Восточном, Троицком и Новомосковском административных округах под возведение частных домов. Площадь участков составляет от восьми до 26 соток. Желающим их купить нужно подать заявление в Департамент городского имущества.

Ранее сообщалось, что выдачи ипотеки в России по итогам II квартала выросли на 71% в сравнении с предыдущим периодом, до 1,8 трлн рублей.