Москва, 12 октября, 2024, 18:29 — ИА Регнум. В кинопарке «Москино» 12 октября начались мероприятия гастрономического фестиваля «Золотая осень», которые продлятся до вечера 13 октября. Посетители могут увидеть поединки шеф-поваров, узнать рецепты блюд из известных фильмов, попробовать угощения из разных регионов страны, а также заглянуть в открытые для посещения киноплощадки и почувствовать себя актёром.

Фото Екатерины Калмыковой В парке «Москино» стартовал гастрономический фестиваль «Золотая осень»

В этом году масштабный праздник урожая охватил всю столицу — от центра до отдалённых районов. В том числе фестиваль проходит в Троицком административном округе. В кинопарке расположены три тематические шатра. В одном из них гости могут узнать об истории чая в России, самоварах и культуре русского чаепития, а также научиться лепить пельмени, вареники и готовить лимонады, морсы. В других шатрах посетители могут научиться карвингу и создать из тыквы произведения искусства, сделать декор разделочной доски, украсить стеклянные банки, создать свечи из натурального воска с добавлением эфирных масел и сухих трав или приготовить бальзам для губ.

Фото Екатерины Калмыковой В парке «Москино» стартовал гастрономический фестиваль «Золотая осень»

На главной сцене выступают музыканты, среди которых и фолк-группы, а также проходят кулинарные батлы. Часть таких состязаний уже состоялась в эту субботу. Повара доказали своё мастерство, приготовив блюда из старых советских фильмов. Судьями стали зрители, которые попробовали и по достоинству оценили работу кулинаров.

Там же, на площадке, фермеры из разных регионов представили свою продукцию. На их прилавках покупатели могут найти как сладкие пряники, мед и чай, так и сыры, мясо, рыбу и многое другое. Сами продавцы с удовольствием знакомят всех заинтересовавшихся с рецептами, тонкостями своего производства и особенностями товаров. Так, Дарья из компании «Сиббренд» рассказала ИА Регнум о гостинцах из Иркутской области и о самом мероприятии.

Фото Екатерины Калмыковой В парке «Москино» стартовал гастрономический фестиваль «Золотая осень»

«Особенность этого фестиваля в том, что это осенний фестиваль и здесь много фермеров, которые представляют сезонную продукцию. А наша продукция сейчас такая — это мёд с орешками, шишками, варенье, чай — как раз всё для того, чтобы не болеть, прогреваться, укреплять иммунитет. Всё полезное с берегов Байкала», — отметила она.

Кроме того, по её словам, покупатели, которые подходят к прилавку компании, чаще всего выбирают вяленые шишки, сладкое варенье и мед с шишками, орехами, клюквой.

Фото Екатерины Калмыковой В парке «Москино» стартовал гастрономический фестиваль «Золотая осень»

У посетителей парка есть возможность не только побывать на самом гастрономическом фестивале, они также могут сфотографироваться на фоне декораций киноплощадок и поучаствовать в постановочных съемках сцен из известных фильмов. Например, в одном из павильонов можно прочувствовать атмосферу кинокартины «Д’Артаньян и три мушкетёра». Как детям, так и взрослым предлагается примерить костюм, выучить реплику персонажа и на короткий период времени стать почти настоящим актёром.

Фото Екатерины Калмыковой В парке «Москино» стартовал гастрономический фестиваль «Золотая осень»

Те, кто интересуется Диким Западом, найдут площадку «Ковбойский городок» с декорациями комедийного вестерна. И в этом месте гость может стать не только зрителем, но и героем сцены из фильма «Человек с бульвара Капуцинов», а после самой съёмки получить на память видео.

Фото Екатерины Калмыковой В парке «Москино» стартовал гастрономический фестиваль «Золотая осень»

Киновыходные в парке «Москино» продолжатся завтра, 13 октября.

«Москино» входит в состав московского кинокластера, объединяющего объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает правительство Москвы в рамках проекта Сергея Собянина «Москва — город кино». В структуру кинокластера входят также киностудия имени Максима Горького, сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».