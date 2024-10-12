Москва, 12 октября, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Актёра Александра Збруева, у которого диагностировано поражение мозга, на следующей неделе выпишут из больницы, сообщил Telegram-канал Shot.

Сергей Карпухин/ТАСС Александр Збруев

«Звезда «Большой перемены» по-прежнему госпитализирован, но спектакли с его участием в театре «Ленком» отменять не намерены. Ближайший — «Вишнёвый сад» — запланирован на 22 октября. В театре нам сообщили, что Збруев примет в нём участие», — отмечено в посте.

Уточняется, что сейчас актёр чувствует себя хорошо, смеётся и улыбается.

Александр Збруев является артистом московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Он известен широкому зрителю по ролям в кинофильмах «Ты у меня одна», «Всё будет хорошо», «Большая перемена», «Батальоны просят огня», «Одинокая женщина желает познакомиться» и множеству других. Фильмография актёра насчитывает более 60 киноработ. В кино Збруев дебютировал в фильме «Мой младший брат», который вышел на экраны в 1962 году.

В феврале президент Владимир Путин подписал указ о награждении Збруева орденом «Александра Невского» за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Как передавало ИА Регнум, 4 октября Збруева экстренно госпитализировали из его квартиры на Малой Бронной. Утром ему стало плохо, актёр начал задыхаться, и в районе девяти часов ему вызвали скорую. Обследование выявило патологию головного мозга, развивающуюся на фоне острого нарушения мозгового кровообращения. Причиной мог стать перенесённый ранее инсульт.

В 2020 году он переболел коронавирусом, в 2021 году перенёс пневмонию. В начале прошлого года он, плохо себя почувствовав, вызвал скорую, но ложиться в больницу отказался.