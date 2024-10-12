Бастрыкин потребовал доложить о рукоприкладстве в хабаровском техникуме
Хабаровск, 12 октября, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании инцидента с рукоприкладством в хабаровском техникуме, где преподаватель выволок студентку за руку в коридор. Об этом сообщил официальный Telegram-канал СК.
«В социальных медиа опубликована информация о применении насилия преподавателем-мужчиной в отношении 17-летней студентки одного из техникумов города Хабаровска», — говорится в сообщении.
Руководителю регионального следственного управления С. В. Степанову поручено представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
Ранее ИА Регнум писало, что в связи с инцидентом в хабаровском колледже СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО возбудило уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).
Происшествие было записано на видео другими студентами. На записи, которая попала в Сеть, видно, как преподаватель берёт девушку за руку, она падает, и после этого он тащит её по полу. Преподаватель заявил изданию Baza, что девушка на занятии мяукала и кукарекала, что и стало причиной конфликта.
Как передавало ИА Регнум, ранее Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела о посягательстве на жизнь полицейских в Ингушетии. По данным следствия, стрельба произошла около 10 часов вечера в городе Назрани, около федеральной трассы «Кавказ». Неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками полиции, в результате чего погибли три человека.