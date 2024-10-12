Грозный, 12 октября, 2024, 16:44 — ИА Регнум. При взрыве цистерны на автозаправочной станции (АЗС) в Грозном повреждения получил жилой дом. Об этом 12 октября сообщили в оперативных службах.

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Представитель служб уточнил в беседе с журналистами, что повреждён угол здания.

По данным телеканала РЕН ТВ, взорвавшаяся цистерна с газом отлетела на сотню метров от места происшествия. Её обломки обнаружили рядом с жилыми домами вблизи АЗС. Осколки пробили припаркованный рядом автомобиль.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3922384" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Момент взрыва в Грозном

Как сообщало ИА Регнум, цистерна с газом взорвалась 12 октября на автозаправочной станции на проспекте Мохаммеда Али в столице Чечни. Начался пожар, спасатели ликвидируют возгорание.

Позже стало известно, что в результате происшествия погибли четыре человека ― двое детей и двое взрослых.

Также отмечается, что проверка на АЗС «Лидер», где произошёл взрыв, в последний раз проводилась в 2021 году.