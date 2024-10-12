Жилой дом получил повреждения при взрыве цистерны в Грозном
Грозный, 12 октября, 2024, 16:44 — ИА Регнум. При взрыве цистерны на автозаправочной станции (АЗС) в Грозном повреждения получил жилой дом. Об этом 12 октября сообщили в оперативных службах.
Представитель служб уточнил в беседе с журналистами, что повреждён угол здания.
По данным телеканала РЕН ТВ, взорвавшаяся цистерна с газом отлетела на сотню метров от места происшествия. Её обломки обнаружили рядом с жилыми домами вблизи АЗС. Осколки пробили припаркованный рядом автомобиль.
Как сообщало ИА Регнум, цистерна с газом взорвалась 12 октября на автозаправочной станции на проспекте Мохаммеда Али в столице Чечни. Начался пожар, спасатели ликвидируют возгорание.
Позже стало известно, что в результате происшествия погибли четыре человека ― двое детей и двое взрослых.
Также отмечается, что проверка на АЗС «Лидер», где произошёл взрыв, в последний раз проводилась в 2021 году.