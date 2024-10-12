Лондон, 12 октября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Тайна захоронения легендарного мореплавателя Христофора Колумба окончательно раскрыта спустя пять столетий — его могила находится в Севильском кафедральном соборе в Испании. Чтобы это подтвердить, потребовалось 20 лет научных исследований, пишет 12 октября британское издание The Daily Mail.

Craig Lovell/Global Look Press Гробница Христофора Колумба в Севилье

Учёные сравнивали ДНК останков, найденных в соборе, с генетическими образцами родственников и потомков Колумба. Сомнения в их принадлежности были связаны с тем, что тело мореплавателя не раз перевозили с места на место.

«Сегодня с помощью новых технологий удалось подтвердить предыдущую гипотезу о том, что останки из Севильи принадлежат Христофору Колумбу», — заявил руководитель исследования, судмедэксперт Мигель Лоренте.

Севильской версии придерживались многие специалисты, но только в 2003 году Лоренте и историк Марсиаль Кастро получили разрешение на доступ в гробницу. Существовавшие тогда технологии не позволяли работать с небольшим количеством сохранившегося генетического материала. Для идентификации учёные использовали останки сына мореплавателя Эрнандо и брата Диего, похороненных в этом же соборе.

Колумб умер в 1506 году. Через 38 лет его свинцовую гробницу перевезли из Севильи в Санто-Доминго на острове Гаити (ныне Доминиканская Республика), затем в 1795 году — в Гавану, а ещё через сто лет вернули в Севилью.

Теперь учёным предстоит подтвердить, что Колумб родился в итальянской Генуе, а не в Польше или Испании, как считают некоторые. Также есть предположения, что открывший Америку путешественник был шотландцем, каталонцем или евреем.

Как сообщало ИА Регнум, ранее анализ ДНК помог установить личность моряка, съеденного участниками пропавшей полярной экспедиции Джона Франклина, которая стартовала из английского Гринхайта в 1845 году. Останки принадлежат офицеру Джеймсу Фицджеймсу, который заменил Франклина на судне «Эребус» во время третьей зимовки экспедиции в канадских льдах.

Ранее греческие учёные поставили точку в споре об останках членов семьи Александра Македонского, который длился десятки лет. Им удалось идентифицировать останки царя Македонии Филиппа II, отца Александра Великого, которые ранее считали принадлежащими сводному брату полководца.