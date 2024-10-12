Тегеран, 12 октября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. В Иране на фоне массового подрыва Израилем пейджеров в Ливане ввели запрет на пронос на борт самолётов электронных средств связи, за исключением сотовых телефонов. Об этом сообщил представитель организации гражданской авиации Ирана Джафар Язерлу.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Пронос на борт самолёта любых электронных средств связи, кроме мобильных телефонов», — цитирует Язерлу агентство ISNA.

При этом представитель ассоциации уточнил, что запрет на пронос действует как для ручной клади, так и для багажа.

Как передавало ИА Регнум, 17 и 18 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры, рации, мобильные телефоны и другие средства связи, работающие на литийионных аккумуляторах. В результате двух серий взрывов погиб по меньшей мере 41 человек, в том числе двое детей, до четырёх тысяч человек получили ранения.

20 сентября постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в Ливане заявил, что РФ расценивает массовые взрывы устройств связи как теракт, организаторы которого стремились спровоцировать разжигание новой масштабной войны на Ближнем Востоке.