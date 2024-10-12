В Иране запретили проносить в самолёты все средства связи, кроме смартфонов
Тегеран, 12 октября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. В Иране на фоне массового подрыва Израилем пейджеров в Ливане ввели запрет на пронос на борт самолётов электронных средств связи, за исключением сотовых телефонов. Об этом сообщил представитель организации гражданской авиации Ирана Джафар Язерлу.
«Пронос на борт самолёта любых электронных средств связи, кроме мобильных телефонов», — цитирует Язерлу агентство ISNA.
При этом представитель ассоциации уточнил, что запрет на пронос действует как для ручной клади, так и для багажа.
Как передавало ИА Регнум, 17 и 18 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры, рации, мобильные телефоны и другие средства связи, работающие на литийионных аккумуляторах. В результате двух серий взрывов погиб по меньшей мере 41 человек, в том числе двое детей, до четырёх тысяч человек получили ранения.
20 сентября постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в Ливане заявил, что РФ расценивает массовые взрывы устройств связи как теракт, организаторы которого стремились спровоцировать разжигание новой масштабной войны на Ближнем Востоке.