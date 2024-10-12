Сочи, Краснодарский край, 12 октября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин проверил ход строительства новой подстанции 110 кВ «Молдовка» и заходов воздушных линий электропередачи 110 кВ. О том, как идут работы, рассказал глава «Россети Кубань» Борис Эбзеев.

Пресс-служба ПАО «Россети» Рюмин проверил ход строительства подстанции для трассы Джубга — Сочи

Мощность новой высокотехнологичной подстанции составит 40 МВА. При этом при строительстве применяются оборудование и решения отечественного производства.

Пресс-служба ПАО «Россети» Рюмин проверил ход строительства подстанции для трассы Джубга — Сочи

По итогам работ, которые проводятся в сложных горных условиях, будет обеспечено электроснабжение новой скоростной трассы Джубга — Сочи. Эта дорога строится по поручению президента России Владимира Путина в обход существующей магистрали А-147.

Пресс-служба ПАО «Россети» Рюмин проверил ход строительства подстанции для трассы Джубга — Сочи

Учитывая высокую социальную значимость проекта, строительство подстанции ведется с опережением сроков.