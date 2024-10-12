Ереван, 12 октября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Армения должна учитывать интересы России к транспортным потокам в Закавказье, заявил 12 октября премьер-министр страны Никол Пашинян.

Global Look Press/IMAGO/M. Popow Никол Пашинян

Члены правящей партии Армении «Гражданский договор» обсудили региональный транспортный проект «Перекрёсток мира», предполагающий налаживание транспортных и других коммуникаций на Южном Кавказе между Арменией, Азербайджаном, Турцией и Грузией.

«Транзитные пути по понятным причинам имеют для России существенное и экономическое, и политическое значение, в том числе внешнеполитическое. У России может быть обеспокоенность», — сказал Пашинян.

Он заявил, что Иран и Грузия поддерживают проект Армении, а также раскритиковал позицию Азербайджана по данному вопросу.

Как передавало ИА Регнум, ранее в октябре на саммите глав государств СНГ в Москве президент России Владимир Путин провёл две отдельные двусторонние встречи с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Обсуждалось урегулирование отношений между Ереваном и Баку, а также двусторонние связи России с каждой из этих стран. На встрече с Пашиняном Путин, в частности, отметил рост товарооборота между РФ и Арменией и заявил, что по итогам 2024 года этот показатель может стать рекордным.

Западные страны пытаются вытащить Армению из российской геополитической орбиты и делают в отношении Еревана множество дипломатических реверансов, что лишает их нейтрального статуса, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. Реальным посредником между Ереваном и Баку может быть только Россия, подчеркнул эксперт.