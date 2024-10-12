Киев, 12 октября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Концерт в Киеве стал праздником для группы «Океан Эльзы». Об этом заявил лидер музыкального коллектива Святослав Вакарчук украинскому изданию ТСН, отвечая на вопрос об отношении к облаве на мужчин, сопровождавшей шоу.

Yurii Rylchuk/Global Look Press Святослав Вакарчук

По его словам, группа отмечает тридцатый день рождения, и музыканты очень счастливы, что много людей слушают их музыку и посещают концерты. Он поблагодарил зрителей за «эти 30 лет» и за то, что они продолжают поддерживать коллектив.

«Для нас это просто радость и праздник. Это всё, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка», — сказал Вакарчук.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября в Киеве сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) пришли на концерт группы «Океан Эльзы» и устроили облаву на мужчин. Они требовали от присутствующих предъявить документы, а некоторых силой заталкивали в машины и увозили в неизвестном направлении. Другие люди кричали «Позор!» в ответ на действия работников ТЦК.

В тот же день рейды прошли в ночных клубах Львова, в ресторанах Киева и Харькова. После облавы на концерте поклонники «Океана Эльзы» начали массово перепродавать билеты на последующие выступления коллектива. При этом цены на билеты были в несколько раз ниже номинала.