Москва, 12 октября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба возвращает стране активный дух национального достоинства, заявил ИА Регнум политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

David Mareuil/POOL/EPA/ТАСС Премьер-министр Японии Сигэру Исиба

Эксперт прокомментировал слова Исибы, сказанные на дебатах глав политических партий в преддверии выборов, в которых тот напомнил, как США подвергли его страну ядерной бомбардировке. По словам премьера, ему хотелось бы, чтобы в мире не было ядерного оружия. Он рассказал, что в детстве был шокирован кадрами из Хиросимы.

Солонников отметил, что раньше никто в Японии не скрывал, что именно США провели бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и были единственной страной, применившей ядерное оружие против мирного населения не в рамках испытаний. В последние годы была тенденция убрать из исторического контекста данный факт, но сейчас об этом снова заговорили.

«Сигэру Исиба возвращает вот этот японский активный дух национального достоинства», — заявил Солонников.

Эксперт назвал нового премьер-министра Японии более агрессивным и не столь проамериканским. Причем он будет жёстким не только в отношении к России, но и Китая.

«Нынешний премьер-министр Японии более жёсткий. С этим нужно будет работать всем мировым соседям. Так что изменения будут. В основных направлениях Япония будет также верным союзником США», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что громкое заявление японского премьер-министра совершенно не скажется на взаимоотношениях США и Японии и до выборов, которые пройдут 5 ноября в США, «ничего не произойдёт».

«А после выборов в любом случае будет абсолютно новый контекст, новая администрация. Поэтому сейчас оптимальная ситуация, можно много чего говорить про США, это ни на что не повлияет», — заявил политолог.

Солонников назвал ситуацию перед выборами США «окном возможностей» для очень многих высказываний, чем и воспользовался японский премьер-министр.

«С нами они тоже будут достаточно жёстко разговаривать. И требования мирного договора при передаче островов в Японию будут сохраняться», — сказал политолог.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября японский парламент утвердил в должности нового премьер-министра Сигэру Исибу. Правительство ушло в отставку в полном составе, и новый глава приступил к формированию кабинета. Ранее Исиба стал главой Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, она вместе с партией «Комэйто» обладает большинством в обеих палатах парламента.

Новый премьер в своей программной речи в парламенте пообещал, что Токио продолжит политику антироссийских санкций и помощи Украине, а также указал на неизменность курса японских властей на «решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией».

Ранее его предшественник Фумио Кисида отказался от участия в выборах.