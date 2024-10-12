«Дух достоинства»: зачем новый премьер Японии напомнил США о ядерных ударах
Эксперт Солонников: слова Исибы об ударах США возвращают Японии дух достоинства
Москва, 12 октября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба возвращает стране активный дух национального достоинства, заявил ИА Регнум политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Эксперт прокомментировал слова Исибы, сказанные на дебатах глав политических партий в преддверии выборов, в которых тот напомнил, как США подвергли его страну ядерной бомбардировке. По словам премьера, ему хотелось бы, чтобы в мире не было ядерного оружия. Он рассказал, что в детстве был шокирован кадрами из Хиросимы.
Солонников отметил, что раньше никто в Японии не скрывал, что именно США провели бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и были единственной страной, применившей ядерное оружие против мирного населения не в рамках испытаний. В последние годы была тенденция убрать из исторического контекста данный факт, но сейчас об этом снова заговорили.
«Сигэру Исиба возвращает вот этот японский активный дух национального достоинства», — заявил Солонников.
Эксперт назвал нового премьер-министра Японии более агрессивным и не столь проамериканским. Причем он будет жёстким не только в отношении к России, но и Китая.
«Нынешний премьер-министр Японии более жёсткий. С этим нужно будет работать всем мировым соседям. Так что изменения будут. В основных направлениях Япония будет также верным союзником США», — сказал эксперт.
Политолог отметил, что громкое заявление японского премьер-министра совершенно не скажется на взаимоотношениях США и Японии и до выборов, которые пройдут 5 ноября в США, «ничего не произойдёт».
«А после выборов в любом случае будет абсолютно новый контекст, новая администрация. Поэтому сейчас оптимальная ситуация, можно много чего говорить про США, это ни на что не повлияет», — заявил политолог.
Солонников назвал ситуацию перед выборами США «окном возможностей» для очень многих высказываний, чем и воспользовался японский премьер-министр.
«С нами они тоже будут достаточно жёстко разговаривать. И требования мирного договора при передаче островов в Японию будут сохраняться», — сказал политолог.
Как передавало ИА Регнум, 1 октября японский парламент утвердил в должности нового премьер-министра Сигэру Исибу. Правительство ушло в отставку в полном составе, и новый глава приступил к формированию кабинета. Ранее Исиба стал главой Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, она вместе с партией «Комэйто» обладает большинством в обеих палатах парламента.
Новый премьер в своей программной речи в парламенте пообещал, что Токио продолжит политику антироссийских санкций и помощи Украине, а также указал на неизменность курса японских властей на «решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Россией».
Ранее его предшественник Фумио Кисида отказался от участия в выборах.