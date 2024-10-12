* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 12 октября, 2024, 15:19 — ИА Регнум. ВС США нанесли несколько ударов по местам расположения группировки Исламское Государство (ИГ — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) в Сирии. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

Sgt Thomas Calvert

«Центральное командование ВС США нанесло серию авиаударов по нескольким лагерям ИГ в Сирии ранним утром 11 октября. Мирное население в результате ударов не пострадало», — отмечено в посте.

Уточняется, что авиаудары лишат группировку возможности планировать, организовывать и совершать атаки против США, их союзников и партнёров, а также гражданских лиц.

Как передавало ИА Регнум, в августе на концерте певицы Тейлор Свифт террористы из ИГ могли совершить массовое убийство, однако ЦРУ их вычислило. Отмечалось, что теракт планировали совершить четыре человека. Благодаря переданным разведданным австрийским правоохранителям удалось найти и арестовать подозреваемых. При обысках у них обнаружили составные части взрывных устройств. Причём у некоторых из них имелся доступ к площадке, на которой должна была выступить Свифт.

В июне в США сообщили об ударе по одному из лидеров ИГ Абдулкадиру Мумину в Сомали. Мумин, по данным источников телеканала NBC, тайно стал мировым лидером террористической организации. В результате авиаудара ВС США уничтожили трёх боевиков, однако на данный момент нет подтверждения гибели Мумина.