Москва, 12 октября, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Подпункт о сайтах, создающих угрозу экстремизма и терроризма, добавлен в обновлённый проект приказа Роскомнадзора (РКН) об ограничении работы интернет-ресурсов. Об этом сообщили 12 октября журналистам в пресс-службе ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Согласно изменениям, РКН получает полномочия по управлению сетью связи общего пользования. Для их реализации требуется конкретное основание в виде требования генерального прокурора.

В РКН отметили, что и суды, и различные ведомства выносят решения о признании той или иной информации запрещённой. Решения о необходимости ограничения интернет-ресурсов, не исполняющих требования законодательства, также могут быть приняты различными ведомствами.

«Проект приказа уточняет выполнение упомянутых решений центром мониторинга и управления сетями связи при принятии таких решений в соответствии со статьёй 15.3 закона об информации (149ФЗ) при возникновении угроз экстремизма и терроризма», — пояснили в РКН.

Фактически добавленный подпункт уточняет существующую практику регулирования. Теперь механизмы будут официально действовать в отношении сайтов с экстремистской и террористической информацией.

Ранее в публикации Forbes говорилось, что РКН начнёт «непублично» замедлять работу интернет-ресурсов через внесудебные решения Генпрокуратуры.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября РКН объявил об ограничении доступа к мессенджеру Discord на территории России. Повод для блокировки — нарушение требований законодательства, направленных на предотвращение использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для совершения таких преступлений, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.