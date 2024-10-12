Лондон, 12 октября, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал «полной чушью» обвинения в свой адрес в срыве мирных переговоров, проходивших между Россией и Украиной в Стамбуле весной 2022 года.

Global Look Press/IMAGO/www. imago-images.de Борис Джонсон

Книга воспоминаний Джонсона под названием Unleashed («вырвавшийся», «освободившийся») была опубликована в Лондоне. О решающей роли экс-премьера Британии в переговорах в Стамбуле ранее рассказал депутат Верховной рады и один из участников встреч Давид Арахамия.

«Это полная чушь. Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина — ничего подобного. Не думаю, что украинский лидер (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский или кто-либо ещё мог бы договориться о мирной сделке и после этого пробыть в своём офисе больше пяти минут», — написал Джонсон.

По словам экс-премьера Британии, представители Франции и Германии поддерживали заключение между Россией и Украиной сделки по формуле «мир в обмен на территории» (возвращение ряда регионов в состав РФ), а он сам считал, что условия соглашения унижают Украину и превращают её в вассала России.

При этом Джонсон подчеркнул, что не убеждал Зеленского отказаться от условий соглашения, поскольку такие убеждения не были «его работой».

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года в Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

В июне 2023 года Путин на встрече с руководителями стран Африки показал им парафированный мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Он также продемонстрировал проект стамбульского договора, в котором были учтены различные положения, в том числе количество единиц военной техники и личного состава. Украинские власти отказались от договорённостей, как только Россия отвела войска от Киева, подчеркнул президент.

В ноябре 2023 года Арахамия рассказал, что российско-украинские переговоры сорвал Джонсон, который убедил Киев отказаться от уже достигнутой договорённости и продолжать боевые действия.

Всякий раз, когда срывается мирная договорённость между Москвой и Киевом, «Украина становится меньше», отметил в сентябре 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.