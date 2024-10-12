Банги, 12 октября, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Российские военные специалисты из Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) разоружили 12 боевиков, воюющих против правительства Центрально-Африканской Республики (ЦАР) и добровольно сдавших оружие, сообщила пресс-служба организации на официальной странице «ВКонтакте».

Содружество офицеров — СОМБ

Содружество офицеров за безопасность — организация, которая выполняет контракт по подготовке армии, полиции и жандармерии в ЦАР. Одна из задач, решаемых организацией, — разоружение боевиков.

В организации рассказали, что российские специалисты совместно с представителями госструктур ЦАР разоружают сдавшихся боевиков, а также проводят встречи с местными жителями и администрациями населённых пунктов.

«Только за прошедшую неделю российские инструкторы посетили Бамбари, Нзоле, Бокамбей, Гбазара, Нджо, Куки — в результате 12 членов незаконных вооруженных формирований добровольно сложили оружие», — сообщили в СОМБ.

С декабря 2012 года в Центрально-Африканской Республике идёт гражданская война. Конфликтующие стороны — правительство республики и боевики, образовавшие незаконные вооруженные формирования.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в июле Совет Безопасности ООН постановил отменить оружейное эмбарго в отношении ЦАР, введённое в 2014 году. По итогам голосования в Совбезе постпред России при ООН Василий Небензя приветствовал это решение. В апреле президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в интервью RTVI предложил разместить на востоке страны российскую военную базу. Он также заявил, что российские специалисты помогли подготовить в ЦАР более 10 тысяч военнослужащих.