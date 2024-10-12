Астрахань, 12 октября, 2024, 14:14 — ИА Регнум. В больницах в состоянии средней степени тяжести остаются 12 пострадавших в ДТП с автобусом в Астраханской области. Об этом сообщили в областном минздраве.

Пресс-служба УМВД РФ по Астраханской области/ТАСС

«Госпитализированы на стационарное лечение 12 человек, состояние средней тяжести», — приводит слова представителя ведомства «РИА Новости».

Вместе с тем, по данным минздрава, ещё четыре человека направлены на амбулаторное лечение. Уточняется, что у пострадавших травмы и ушибы.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября на въезде в Астрахань вахтовый автобус столкнулся с бетономешалкой. МЧС первоначально информировало о троих погибших и семи пострадавших, позже сообщалось, что общее число пострадавших увеличилось до 17 человек.

По предварительным данным, водитель бетономешалки МАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ЛИАЗ. В результате погибли оба водителя — мужчины 1997 и 1980 года рождения, а также один из пассажиров, отмечали в МВД.