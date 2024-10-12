Гомель, Белоруссия, 12 октября, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил фермерам подумать над выращиванием в Гомельской области арбузов, винограда и персиков.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

С таким предложением он обратился к участникам торжественной церемонии чествования аграриев на фестивале-ярмарке «Дожинки-2024» в городском поселке Корма, сообщило белорусское информагентство «Белта».

«Климат, говорят, стал мягче. Значит, давайте будем заниматься виноградом, персиками, арбузами», — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что выращивать лук в Белоруссии начали в Гомельской области, а до этого его импортировали. Президент обратил внимание на то, что Гомельская область успешно выращивает овощи, фрукты и ягоды: здесь производится до 45% овощного горошка, 25% лука и почти 100% спаржевой фасоли.

Ранее ИА Регнум сообщало о достигнутых договорённостях об изучении недр Гомельской области в целях поиска нефти. Об этом заявил Лукашенко, выступая на торжественной церемонии в Корме. Он напомнил, что в советское время нефтяные скважины в Гомельской области пробурили и бросили.