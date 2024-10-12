Штат Пенсильвания, США, 12 октября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Как минимум 11 человек в американском штате Пенсильвания госпитализировали из-за отравления грибами, среди них — дети, сообщило американское агентство AP со ссылкой на власти штата.

Alexander Legky/Global Look Press

«В пятницу дети и взрослые были доставлены в больницу в Пенсильвании после того, как отравились грибами. Сотрудники службы неотложной медицинской помощи отреагировали на сообщение о том, что 11 человек заболели после употребления грибов в городке Пич-Боттом», — говорится в публикации.

Уточняется, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября в Санкт-Петербурге женщина попала в реанимацию в тяжёлом состоянии, поужинав грибами. Местное СМИ сообщило, что женщина съела грибы, среди которых, предположительно, попались ядовитые.

17 сентября была опубликована статья, где подробно описываются возможные опасности, связанные с употреблением грибов, а также приводятся случаи смерти от отправления ядовитыми или условно съедобными грибами.