В США 11 человек госпитализировали из-за отравления грибами
AP: в штате Пенсильвания 11 человек госпитализированы из-за отравления грибами
Штат Пенсильвания, США, 12 октября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Как минимум 11 человек в американском штате Пенсильвания госпитализировали из-за отравления грибами, среди них — дети, сообщило американское агентство AP со ссылкой на власти штата.
«В пятницу дети и взрослые были доставлены в больницу в Пенсильвании после того, как отравились грибами. Сотрудники службы неотложной медицинской помощи отреагировали на сообщение о том, что 11 человек заболели после употребления грибов в городке Пич-Боттом», — говорится в публикации.
Уточняется, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии.
Как передавало ИА Регнум, 27 сентября в Санкт-Петербурге женщина попала в реанимацию в тяжёлом состоянии, поужинав грибами. Местное СМИ сообщило, что женщина съела грибы, среди которых, предположительно, попались ядовитые.
17 сентября была опубликована статья, где подробно описываются возможные опасности, связанные с употреблением грибов, а также приводятся случаи смерти от отправления ядовитыми или условно съедобными грибами.