Вашингтон, 12 октября, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Власти штата Калифорния запретили запуски ракет SpaceX на своей территории после «агрессивного» участия основателя компании Илона Маска в поддержке кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом заявила председатель Калифорнийской прибрежной комиссии Кэрил Харт.

Yolanda Ruiz/Global Look Press Илон Маск

«Мы имеем дело с компанией, глава которой агрессивно вмешался в президентскую гонку», — сказала Харт.

В свою очередь комиссар ведомства Майк Уилсон в качестве аргументации запрета заявил, что Маск говорил ранее о «политическом возмездии», а также указал на то, что SpaceX принадлежит самому богатому человеку в мире, который напрямую контролирует то, что может стать самой обширной системой связи на планете.

Как передавало ИА Регнум, 6 октября Маск заявил, что США превратятся в однопартийное социалистическое государство, если Дональд Трамп проиграет на предстоящих выборах в ноябре.

5 октября Маск выступил на митинге Трампа в Батлере (штат Пенсильвания). Предприниматель уточнил, что, по его мнению, предстоящие президентские выборы станут самыми важными в истории США, а в случае победы на них кандидата от Демпартии в стране запретят свободу слова и выбора. Также в ходе выступления он подверг едкой критике действующего президента США Джо Байдена, припомнив ему неспособность даже подняться по лестнице.

4 октября газета The Wall Street Journal сообщила, что Республиканская партия получила от Маска десятки миллионов долларов тайных пожертвований. Издание утверждает, что осенью 2022 года предприниматель перед промежуточными выборами выделил более $50 млн на кампанию, направленную против демократов в колеблющихся штатах. В 2023 году предприниматель пожертвовал $10 млн в пользу губернатора Флориды Рона Десантиса, который планировал выдвигаться на пост президента США.