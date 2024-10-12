Лондон, 12 октября, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр и экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон в своих мемуарах рассказал, что впервые посетил Москву в возрасте 16 лет (в 1980 году), а в последнее время неоднократно задавался вопросом, почему в отношениях России и Запада всё пошло «не так».

NEIL HALL/EPA/ТАСС Книга экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Unleashed

Книга воспоминаний Джонсона под названием Unleashed («вырвавшийся», «освободившийся») была опубликована в Лондоне.

Экс-премьер Британии рассказал, что его любовь к России началась с книг Достоевского, отметил, что в отрочестве учил русский язык, и сообщил, что во время школьной поездки в СССР в 1980 году вместе с одноклассниками пил водку в гостиницах Москвы, Ленинграда и городов Прибалтики и «горланил» русские песни, в том числе «Калинку» и «Эй, ухнем».

В Британии надеялись, что после распада СССР Россия быстро присоединится к «сообществу демократий», но этого не произошло, написал Джонсон.

«Как и многие министры иностранных дел, занимавшие этот пост до меня, я хотел, чтобы наши отношения были другими. Я задавался вопросом, где всё пошло не так и как мы растратили надежды, появившиеся в конце холодной войны. Кто, как говорится, потерял Россию и как?» — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года член украинской делегации на переговорах в Стамбуле, которые проходили весной 2022 года, Давид Арахамия признал, что российско-украинские переговоры сорвал Борис Джонсон, который убедил Киев отказаться от уже достигнутой договорённости и продолжать боевые действия.

Джонсон в мемуарах написал, что такая его точка зрения объяснялась нежеланием якобы вероятного после заключения мирного соглашения превращения Украины в «вассала» России.