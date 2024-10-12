Москва, 12 октября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребёнкиным вернётся на Землю в составе миссии Crew-8 14 октября. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

John Raoux/AP/TASS Российский космонавт Александр Гребёнкин

Отстыковка корабля от Международной космической станции (МКС) запланирована на 13 октября, она состоится в 07:05 по времени Восточного побережья США (14:05 по мск). Корабль должен приводниться в районе американского полуострова Флорида 14 октября, в 15:38 по времени Восточного побережья США (20:38 по мск).

Ранее NASA два раза откладывало отстыковку данного корабля от МКС. Причиной этому является плохая погода у побережья американского штата Флорида, где должен приводниться Crew Dragon.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября на Землю с МКС вернулись российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон. Их доставил космический корабль «Союз МС-25». Его спускаемый аппарат сел в Казахстане. Кононенко и Чуб пробыли в космосе 374 дня, что стало самым длительным полётом по программе МКС.

28 сентября стало известно, что к МКС отправился Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9. Корабль вывели в космос с помощью ракеты Falcon-9, запущенной с мыса Канаверал (Флорида). На борту Crew Dragon находились российский космонавт Александр Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг.