Вашингтон, 12 октября, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Срок действия лицензии, выданной управлением по контролю за иностранными активами минфина США для завершения операций с Московской биржей и её дочерними компаниями, истёк 12 октября, следует из текста лицензии.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

12 июня управление внесло Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчётный депозитарий в санкционный список, запретив американским компаниям вести с ними расчёты. Для завершения операций была выдана лицензия сроком до 3 августа, которую затем продлили до 12 октября.

3 августа были продлены две лицензии: на сворачивание операций, связанных с долгом или капиталом, или производными контрактами, и на проведение операций, связанных с долгом или капиталом, или конвертацией валют. До 1 ноября продолжает действовать лицензия, которая позволяет проводить операции с НКЦ, связанные с газом, нефтью, нефтепродуктами и другими энергоносителями.

12 июня США опубликовали очередной список российских компаний и физических лиц, в отношении которых введены ограничения. В списке оказались Мосбиржа и её дочерние компании. Сразу после этого на бирже остановили торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Официальный курс этих валют теперь определяется на основе внебиржевых сделок.

Как писало ИА Регнум, на Западе рассчитывали, что санкции против Мосбиржи вызовут панику у россиян. Хаоса на рынке не случилось, отмечает обозреватель Михаил Захаров, в связи с тем, что санкции на бирже ожидали уже в начале спецоперации. По его словам, заранее прорабатывались и сценарии работы в условиях санкционного давления.