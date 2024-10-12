Москва, 12 октября, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Бизнес внука певицы Аллы Пугачёвой Никиты Преснякова в России стал убыточным, что может привести к его закрытию, сообщил Telegram-канал Shot.

Pavel Kashaev/Global Look Press Никита Пресняков

«За прошлый год фирма «Нико спорт» ушла в минус на ₽1 млн, хотя ранее приносила Преснякову неплохие бонусы из России за океан. Она заточена под дистрибьюцию уличных тренажёров. В 2022 году выручка компании составила ₽10,5 млн», — отмечено в посте.

Уточняется, что сейчас большая часть процессов компании заморожена, а также не исключено, что фирма остановит свою деятельность.

Пресняков является российским актёром кино, телевидения и дубляжа. Он родился в 1991 году в семье певца Владимира Преснякова — младшего и актрисы Кристины Орбакайте.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре Мещанский суд в Москве оштрафовал Преснякова на 41 тыс. рублей за то, что он не оплатил парковку. Уточнялось, что в период с октября 2019 года по сентябрь 2022-гоон парковал свой автомобиль Lexus, не оплачивая при этом парковку. Сумму задолженности пришлось взыскивать при помощи суда.

В апреле 2023 года уехавший в США Пресняков опроверг наличие у него американского гражданства, о котором рассказала его бабушка ранее. Он также не исключил, что вернётся на родину.